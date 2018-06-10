Путин рассказал о возвращении Овечкина в Россию

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Президент России Владимир Путин заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассматривал вариант с продолжением карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Однако, по словам главы государства, контракт Овечкина со столичным клубом не позволил ему вернуться в Россию.

«Мы с Сашей в хороших, добрых отличных отношениях. Он выражал желание вернуться в Россию, здесь играть. Контрактные его обязательства не позволили это сделать. Это может быть и неплохо для личной карьеры, потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли, и я его поздравляю», — цитирует Путина корреспондент «Газеты.Ru».

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найт» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.