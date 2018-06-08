Трамп: я не хочу видеть в Белом доме ни Леброна, ни Карри

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Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2017/18 не будут приглашены в Белый дом. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я не приглашу ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри. Мы не собираемся приглашать ни одну из команд. У нас есть и другие команды, которые придут в Белый дом.

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У нас были команды из Алабамы, нас посещали «Питтсбург Пингвинз» в прошлом году. Думаю, что в этот раз мы пригласим и «Вашингтон Кэпиталз». Для тех, кто хочет быть здесь, я буду на месте. Но я не хочу видеть того, кто не хочет сюда приходить», — цитирует Трампа The Score.

Отмечается, что игроки «Голден Стэйт» единогласно отказались от встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в 2017 году.

Ранее тренер команды Стивен Керр призвал своих игроков тщательно подумать над тем, чтобы принять приглашение посетить Белый дом в качестве жеста доброй воли.