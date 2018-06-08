Португальским футболистам посоветовали ублажать себя во время ЧМ

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Вера Рибейру, супруга вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу, обратилась к команде с советом для снятия стресса во время чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Жена футболиста предложила игрокам сборной заниматься самоудовлетворением.

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«В сексуальном воздержании нет ничего хорошего. От секса игрокам станет гораздо лучше, как в ментальном, так и в физическом плане.

Они будут банально лучше спать», — написала Рибейру в своей книге «Руководство по соблазнению».

Ранее сборная Португалии одержала разгромную победу над национальной командой Алжира в рамках контрольного матча.