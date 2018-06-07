Месси прокомментировал уход Зидана с поста главного тренера «Реала»
Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала», передает «Советский спорт».
«Мне трудно комментировать. Может быть, у него есть личные причины. Я не знаю, что происходит в его голове. Не знаю, Зидан ушел сам или его попросили. Естественно, я удивился. Никто не ожидал этого. Но его не за что упрекать», — цитирует слова Месси испанское издание Mundo Deportivo.
Ранее Аргентина отказалась играть с Израилем из-за угроз в адрес Месси.