Месси прокомментировал уход Зидана с поста главного тренера «Реала»

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Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского «Реала», передает «Советский спорт».

«Мне трудно комментировать. Может быть, у него есть личные причины. Я не знаю, что происходит в его голове. Не знаю, Зидан ушел сам или его попросили. Естественно, я удивился. Никто не ожидал этого. Но его не за что упрекать», — цитирует слова Месси испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее Аргентина отказалась играть с Израилем из-за угроз в адрес Месси.