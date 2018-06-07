Сборная Египта без Салаха потерпела разгромное поражение от команды Бельгии

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Сборная Бельгии по футболу одержала разгромную победу над командой Египта в товарищеском матче, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ромелу Лукаку, Эден Азар и Маруан Феллайни.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лидер сборной Египта нападающий Мохамед Салах пропустил матч из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Бельгийцы выступят в группе G со сборными Англии, Туниса и Панамы.

Футбол. Товарищеский матч

Бельгия — Египет — 3:0

Голы: 1:0 — Лукаку, 27; 2:0 — Азар, 38; 3:0 — Феллайн, 90+2