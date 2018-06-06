Певица Чичерина отреагировала на запрет ФИФА выступить на ЧМ-2018

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Известная певица Юлия Чичерина отреагировала на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отказать ей выступить на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира — 2018. Рок-исполнительница также опубликовала скриншот официального письма ФИФА, сообщает «Советский спорт».

«Слава богу, «футболобандеровцы» запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии.

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Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили: пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать, вот оно», — написала Чичерина в своем фейсбуке.

Изначально планировалось, что Чичерина выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.

Ранее сообщалось, что ФИФА считает, что творчество певицы имеет политизированный оттенок и связано с военными темами.