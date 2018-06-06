Путин назвал главную задачу России на чемпионате мира

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Президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей страны на чемпионате мира по футболу 2018 года станет достойное проведение турнира, передает ТАСС.

«Главная задача России — достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире. Это будет самым главным нашим достижением», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая.

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Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее глава государства назвал лучших игроков в истории футбола.