Путин назвал главную задачу России на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей страны на чемпионате мира по футболу 2018 года станет достойное проведение турнира, передает ТАСС.
«Главная задача России — достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире. Это будет самым главным нашим достижением», — сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая.
Реклама
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее глава государства назвал лучших игроков в истории футбола.