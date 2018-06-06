Чемпион мира по шахматам Карлсен обвинил Карякина в проведении договорных партий

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Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен обвинил российского гроссмейстера Сергея Карякина в проведении договорных партий с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, сообщает «Советский спорт».

«Я знаю, что Карякин и Мамедьяров на предыдущих турнирах договаривались о ничьей», — цитирует Карлсена телеканал TV2.

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По мнению норвежца, один из таких случаев произошел на турнире в Ставангере.

«У меня нет никаких доказательств, но я этому не удивлюсь. Может быть, стоит наблюдать за партиями, в которых играют люди, работающие вместе и являющиеся друзьями. Тогда может выявиться обман», — отметил Карлсен.

Ранее Карякин обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в четвертом туре супертурнира в норвежском Ставангере.