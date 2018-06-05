Российский агент грозит наставнику «Манчестер Сити» африканскими шаманами

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Агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк выразил мнение, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола поплатится за уход ивуарийского футболиста из клуба, передает Sport24.

«То, что Гвардиола закончил карьеру Яя в «Манчестер Сити», это даже не ошибка, а преступление. Но бумеранг вернется, Пеп. Ты еще увидишь, что такое африканские шаманы. Помни об этом всегда.

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В «Бенфике» уже есть проклятие тренера Белы Гуттманна, после которого команда проигрывает все еврокубквые финалы. И Гвардиола побьет этот рекорд, несмотря на вбуханные в него деньги», — заявил агент.

35-летний футболист выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. Его место в составе команды пошатнулось после назначения Гвардиолы на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Туре может продолжить карьеру в Англии или Франции.