Янчук назвал преимущества Шараповой над Мугурусой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

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Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» оценил шансы российской теннисистки Марии Шараповой в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос», где она сыграет с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.

«Шансы примерно равные. Спортсменки примерно одного уровня, хотя у Шараповой есть некоторое преимущество. У нашей теннисистки мощнее удар слева, иногда неплохо идет подача.

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Последний матч показал, что Мария находится в прекрасной форме. Если наша спортсменка не будет бороться сама с собой внутри, обойдется без большого числа невынужденных ошибок, то у нее будут хорошие шансы достойно сыграть с Мугурусой», — сказал Янчук.

Полный текст интервью заслуженного тренера РСФСР «Газете.Ru» можно прочитать здесь.