Впервые с Уимблдона-2016 на «Большом шлеме» будет две четвертьфиналистки из России

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Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции после отказа американки Серены Уильямс. Об этом сообщает «Советский спорт».

Еще одна россиянка Дарья Касаткина одержала победу над второй ракеткой мира представительницей Дании Каролиной Возняцки.

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Таким образом, у России впервые с Уимблдона-2016 будет две четвертьфиналистки на «Большом шлеме».

Ранее Серена Уильямс объявила на пресс-конференции о том, что не будет играть с Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции из-за травмы.