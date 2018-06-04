Серена Уильямс не боится внешности Шараповой

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Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, сказанные в 2004 году после поражения от Марии Шараповой в финале Уимблдона, сообщает «Советский спорт».

После матча Трамп заявил, что американка испугалась супермодельной внешности российской теннисистки.

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«Честно говоря, у меня нет мыслей по этому поводу. Не могу сказать, что меня когда-либо кто-то пугал. Вот и все», — цитирует Уильямс Washington Post.

Американская теннисистка встретится с Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 4 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.