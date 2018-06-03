Нойштедтер шокирован непопаданием в заявку сборной России на ЧМ-2018

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Российский защитник Роман Нойштедтер прокомментировал свое отсутствие в окончательной заявке сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018, сообщает ТАСС.

О решении Станислава Черчесова футболист высказался в своем официальном аккаунте в инстаграме.

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«Тренер решил не включать меня в окончательную заявку. Конечно, я шокирован и разочарован. Я на 100 процентов в форме и был готов выложиться по полной. Желаю команде всего лучшего и чтобы не было травм», — написал игрок.

30-летний Нойштедтер, ранее отказавшийся от немецкого спортивного гражданства в пользу российского, играет за национальную команду с 2016 года.

Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции (МКС) вернет из космоса мяч ЧМ-2018.