Шарапова разгромила шестую ракетку мира на «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Мария Шарапова одержала разгромную победу над чешкой Каролиной Плишковой в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась 59 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

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В активе Шараповой пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Также российская теннисистка допустила пять двойных ошибок и трижды подала навылет.

У Плишковой один эйс, четыре ошибки и один реализованный брейк из двух.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Шарапова встретится с победительницей пары Юлия Гёргес (Германия) — Серена Уильямс (США).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг

Мария Шарапова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:1