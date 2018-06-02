Шарапова разгромила шестую ракетку мира на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мария Шарапова одержала разгромную победу над чешкой Каролиной Плишковой в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась 59 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.
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В активе Шараповой пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Также российская теннисистка допустила пять двойных ошибок и трижды подала навылет.
У Плишковой один эйс, четыре ошибки и один реализованный брейк из двух.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Шарапова встретится с победительницей пары Юлия Гёргес (Германия) — Серена Уильямс (США).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг
Мария Шарапова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:1