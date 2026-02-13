В Совфеде заявили о самоуничтожении Европы

Евросоюз остается «заповедником глобализации» и сейчас занимается «национальным самоуничтожением». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, после «повального увлечения» и «ослепления идеями и благами глобализации», большинство стран мира «вступили в эпоху национализмов». Например, в Японии на выборах победила партия премьера Санаэ Такаити, выступающая против массовой миграции, правительство Италии ввело морскую блокаду «против бесконечных лодок» с африканскими мигрантами, а президент США Дональд Трамп занялся высылкой нелегальных мигрантов и пытается «вернуть производство в Америку». Также лидеры Китая, Индии, Турции и Бразилии «провозглашают приоритет национальных интересов». И только большая часть Европы остается вне этого тренда, отметил Пушков.

«Заповедником глобализации остается подчиненная Евросоюзу Европа, особенно ее западная и северная части, занимающиеся национальным самоуничтожением во имя своих надуманных «либеральных ценностей». Остальной мир смотрит на «самоликвидацию» Европы с недоумением, и не идет по ее гибельному пути», — написал Пушков.

Он добавил, что даже внутри Европы есть страны, которые желают «самосохранения», а именно Венгрия, Чехия и Польша. Сенатор подчеркнул, что новые национализмы — это «закономерная реакция жизнеспособных наций на издержки и перехлесты глобализации». И эта реакция уничтожает «чью-то идентичность», а чью-то, напротив, делает сильнее, считает Пушков.

В конце января председатель палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура призвал реформировать ЕС. Он поддержал бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который призвал преобразовать ЕС в организацию суверенных государств, где «каждое государство-член имеет право выбирать свой собственный путь развития». Окамура отметил, что члены ЕС должны иметь право принимать суверенные решения по вопросам миграции, культуры и ценностей.

Также в январе автор французского новостного портала Agora Vox Патрис Браво написал, что Евросоюз движется к краху, и причинами его распада станут идеология глобализма и демографический сдвиг.

Ранее глава МИД Эстонии посоветовал Европе перестать ныть.