Россияне хотят работать даже во время болезни

Почти в половине опрошенных российских компаний (43,7%) многие сотрудники ходят на работу с признаками простуды (сопли, кашель и так далее). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Актион Кадры и HR» (есть у «Газеты.Ru»).

В большинстве случаев приболевшие россияне выходят на работу по собственной инициативе. Почти каждый третий сотрудник сам выступает с инициативой продолжить работу во время болезни, а в каждом пятом случае работника об этом просит начальство.

В 60% компаний сотрудники иногда просят позволить им работать удаленно во время болезни: зависит от работника и заболевания. В 21,1% организаций персонал об этом не просит никогда — предпочитают нормально отболеть. В 18,9% компаний работники просят об этом постоянно — не хотят терять в деньгах и пролеживать.

Около половины опрошенных компаний сами требуют от работников уходить на больничный или удаленку в случае болезни. Но три из четырех компаний никак не оформляют удаленную работу сотрудников во время болезни.

В 53,3% компаний нормально относятся к тому, что сотрудник работает во время болезни — «если это обычная простуда, то почему бы и нет». В 28,3% организаций считают, что во время болезни надо болеть, а не работать. В 18,4% компаний считают, что главное, чтобы рабочие процессы не простаивали.

В опросе приняли участие почти 600 российских компаний.

Ранее россиянам рассказали, что им положено за работу во время отпуска.