Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне хотят работать даже во время болезни

Почти в 50% опрошенных компаний сотрудники ходят на работу с простудой
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Почти в половине опрошенных российских компаний (43,7%) многие сотрудники ходят на работу с признаками простуды (сопли, кашель и так далее). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Актион Кадры и HR» (есть у «Газеты.Ru»).

В большинстве случаев приболевшие россияне выходят на работу по собственной инициативе. Почти каждый третий сотрудник сам выступает с инициативой продолжить работу во время болезни, а в каждом пятом случае работника об этом просит начальство.

В 60% компаний сотрудники иногда просят позволить им работать удаленно во время болезни: зависит от работника и заболевания. В 21,1% организаций персонал об этом не просит никогда — предпочитают нормально отболеть. В 18,9% компаний работники просят об этом постоянно — не хотят терять в деньгах и пролеживать.

Около половины опрошенных компаний сами требуют от работников уходить на больничный или удаленку в случае болезни. Но три из четырех компаний никак не оформляют удаленную работу сотрудников во время болезни.

В 53,3% компаний нормально относятся к тому, что сотрудник работает во время болезни — «если это обычная простуда, то почему бы и нет». В 28,3% организаций считают, что во время болезни надо болеть, а не работать. В 18,4% компаний считают, что главное, чтобы рабочие процессы не простаивали.

В опросе приняли участие почти 600 российских компаний.

Ранее россиянам рассказали, что им положено за работу во время отпуска.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!