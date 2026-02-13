Размер шрифта
Бизнес

Госдолг России превысил $60 млрд

Внешний госдолг России впервые с 2006 года составил почти $62 млрд
Shutterstock

Государственный внешний долг России достиг $61,97 млрд впервые с 2006 года. Это следует из данных российского Минфина.

На 1 января 2006 года внешний госдолг страны составлял $76,5 млрд, а 1 января 2007 года уже $52 млрд.

Внешний долг РФ на 1 января 2026 года составил $319,8 млрд. За прошлый год показатель вырос на $30 млрд (+10,4%) после длительного периода снижения.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что государственный долг РФ продолжает оставаться одним из самых низких в мире. По словам главы государства, он составляет менее 20% ВВП. Путин уточнил, что это значит, что правительство России ведет сбалансированную, ответственную, бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добивается замедления ценовой динамики.

Ранее Путин заявил, что госдолг РФ в течение трех лет не должен подниматься выше 20% ВВП.
 
