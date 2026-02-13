Размер шрифта
Армия

В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 58 беспилотников на четырьмя регионами России
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны в ночь на 13 февраля сбили 58 украинских беспилотников в четырех регионах России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Дроны уничтожили в период с 23:00 мск 12 февраля до 7:00 мск 13 февраля. 43 БПЛА сбиты над Волгоградской областью, 12 — над Ростовской областью, два — над Курской областью и один — над Республикой Крым.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинские беспилотники атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в Волгоградской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик.

По данным Telegram-каналов, в Ухте в республике Коми был атакован нефтеперерабатывающий завод. В связи с происшествием некоторые близлежащие образовательные учреждения эвакуировали.

В Ростовской области беспилотники атаковали шесть районов.

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.
 
