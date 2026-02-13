Губернатор подтвердил ранение мальчика при атаке БПЛА на Волгоградскую область

Украинские беспилотники атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

По его словам, в Волгограде обломки сбитого беспилотника упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы и проспекте имени Героев Сталинграда. В результате этого повреждения получили несколько машин, в ряде квартир были выбиты стекла. Также обломки дронов упали на территории ряда промышленных предприятий Волгограда и области.

В областном центре повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Также серьезные повреждения получил жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, 12-летний мальчик был перевезен в больницу.

В Красноармейском районе также госпитализированы 18-летний подросток и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет, уточнил Бочаров.

Сообщения о громких хлопках и вспышках в небе начали появляться после полуночи. Жители Волгограда и Волжского писали в соцсетях о серии взрывов и работе ПВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео с пожаром из атакованной дронами ВСУ Ухты.