Нидерланды стали готовиться к «крупному конфликту»

Тейнман: Нидерланды расширяют возможности для подготовки к военному конфликту

Министерство обороны Нидерландов решило взять курс на расширение военных возможностей ради подготовки к возможному «крупномасштабному конфликту». Об этом заявил исполняющий обязанности статс-секретаря военного ведомства Гейс Тейнман в письме, которое адресовано парламенту страны, передает ТАСС.

Отмечается, что оборонное ведомство хочет в ближайшее время закупить радиолокационные системы, чтобы обеспечить безопасность акватории Северного моря, бронированные машины и специальные поезда, оборудованные как мобильные госпитали для перевозки раненых.

Тейнман подчеркнул, что такие планы направлены на подготовку вооруженных сил к возможному крупному военному конфликту и усиление защиты критической инфраструктуры.

До этого сообщалось, что будущее правительство Нидерландов, формируемое коалицией под эгидой леволиберальной партии «Демократы-66», будет ежегодно направлять Украине более €3 млрд в качестве военной помощи в период с 2027 по 2029 год.

Ранее в Словакии призвали власти Нидерландов «курить и не лезть с критикой».