Россиянам посоветовали брать ипотеку на короткий срок

Если россияне изначально планируют досрочное погашение, рациональнее выбирать ипотеку на более короткий срок — например, 15 лет. Об этом «Газете.Ru» сказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

По его словам, сроки, на которые россияне берут ипотеку, стали длиннее, и сегодня в среднем они приближаются к 26 годам. Около половины кредитов оформляется на 25–30 лет, подчеркнул эксперт. По его словам, такой подход кажется разумным из-за более низкого ежемесячного платежа по сравнению с короткими займами, но это преимущество оказывается иллюзией — особенно для тех, кто планирует погашать ипотеку досрочно. Таких заемщиков — большинство, уточнил эксперт. Как правило, у ипотечных кредитов аннуитетный график платежей, при котором заемщики платят одинаковую сумму каждый месяц, пояснил Янин. В первые годы основную часть выплат составляют проценты, на погашение основного долга идут минимальные суммы, добавил он.

Янин сравнил два кредита под 17% годовых на сумму 4 млн рублей, выданные на покупку квартиры стоимостью 8 млн рублей. При кредите на 15 лет выплаты по процентам и по телу кредита начинают уравновешиваться примерно через 11 лет с момента выдачи. При сроке в 30 лет — примерно к 24-му году. Чем длиннее срок ипотеки, тем медленнее сокращается основной долг, подчеркнул эксперт.

«Эта разница становится особенно заметной при досрочном погашении. Так, при одинаковых исходных условиях через восемь лет после начала выплат остаток долга по ипотеке, взятой на 15 лет, составит 2,9 млн рублей. При кредите на 30 лет — около 3,6 млн рублей. При досрочном погашении выбор более короткого срока дает экономию в 700 тыс. рублей. Заемщики, которые оформляют ипотеку на долгий срок, а погашают ее раньше, фактически платят значительную часть процентов авансом — и при досрочном погашении эту переплату им никто не возвращает. Получается, клиент переплачивает за длительный срок, которым он в итоге не воспользовался», — отметил Янин.

По его словам, аннуитетная схема стала доминирующей на рынке: банки прекрасно понимают, что ипотеку, полученную на 30 лет, почти никто не обслуживает так долго, и стараются получить свои проценты как можно быстрее. Предложений ипотеки с дифференцированной схемой платежей в данный момент немного.

«Тем более разница в ежемесячных платежах здесь может быть не столь существенной. Так, при кредите на 15 лет ежемесячный платеж составит около 61,5 тыс. рублей. Если растянуть выплаты на 30 лет, платеж ненамного снизится – до 57 тыс. рублей», — констатировал эксперт.

По словам Янина, досрочное погашение оправдано не во всех случаях: если у вас льготная ипотека, ставка по которой ниже, чем по банковским депозитам, то здесь ускоренное погашение теряет смысл — свободные средства рациональнее разместить на вкладе, а не направлять на досрочные платежи.

