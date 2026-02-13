Россиян предупредили, как вопросы по ерунде к нейросетям вредят экологии

ИИ-эксперт Будник: вопросы к нейросетям съедают в 50 раз больше энергии, чем к Google

Один текстовый запрос к нейросети потребляет в десять раз больше энергии, чем обычный поиск в Google. Об этом «Газете.Ru» рассказал Иван Будник — эксперт-практик в ИИ, цифровой трансформации и e-commerce, сооснователь ИИ-стартапов и член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ.

«Каждый раз, когда кто-то просит ChatGPT придумать пост для социальной сети или сгенерировать картинку, где-то в дата-центре сервер начинает работать так, что его приходится охлаждать половиной литра воды. Звучит абсурдно? Вот только это реальность 2026 года», — рассказал эксперт.

«Генерация картинки съедает столько же электричества, сколько нужно для половины заряда смартфона. А если спросить у ИИ что-то философское или абстрактное, энергопотребление взлетает в 50 раз по сравнению с простым поиском. Вода испаряется быстрее, чем кажется», — отметил он.

Дата-центры охлаждают серверы водой. Причем не технической, а питьевой, потому что только она не забивает трубы и не разъедает оборудование. Один средний центр «выпивает» миллион литров ежедневно. Для сравнения, это норма города на 50 тысяч человек. К 2027 году мировая ИИ-индустрия израсходует 6,6 триллиона литров пресной воды. При этом 80% ее уходит безвозвратно через испарение.

«Парадокс в том, что две трети новых дата-центров строят именно там, где воды уже не хватает, по типу Аризоны и северных провинций Китая. Компании гонятся за дешевой землей и налоговыми льготами, игнорируя местные ресурсы», — отметил он.

По мнению Будника, США пускают развитие ИИ на самотек. Google, Microsoft, Amazon ставят цели по нулевому углеродному следу к 2030 году, но выбросы только растут. У Google они подскочили на 50% за последние пять лет, у Microsoft на 29%. К 2030 году дата-центры США потребят 9% всей электроэнергии страны.

Экологическая проблема ИИ бьет по Штатам сильнее всего. Рыночный подход без госрегулирования привел к тому, что американские техногиганты наращивают мощности там, где удобно бизнесу, а не там, где это разумно с точки зрения ресурсов.

«Китай действует иначе. Они запустили проект «Восточные данные — западные вычисления», который переносит вычислительные мощности из перенаселенных мегаполисов в северные регионы с холодным климатом. Там меньше тратится на охлаждение, больше доступа к возобновляемой энергии», — поделился эксперт.

Россия экономит по-своему. Например, Яндекс демонстрирует показатель энергоэффективности 1,09 против среднемирового 1,56. Это значит, что на охлаждение и освещение уходит на 84% меньше вспомогательной энергии.

«Холодный климат страны играет на руку. Российские операторы используют технологию фрикулинга, когда серверы охлаждаются забортным воздухом без химических хладагентов и воды. Yandex Cloud в первой половине 2025 года увеличил выручку на 46%, причем 75% потребления облачных мощностей приходится на банковский и финансовый сектор», — рассказал он.

Как отметил Будник, проблема для экологии не в том, что ИИ существует. Проблема в том, как его используют.

«Традиционный поисковик извлекает готовый фрагмент из индекса. Генеративный ИИ синтезирует ответ заново, активируя триллионы параметров нейросети. Каждый запрос нагружает GPU, которые работают при температурах, требующих мгновенного охлаждения. Это ускоряет износ оборудования и рост электронных отходов», — заметил эксперт.

К 2030 году дата-центры будут потреблять 3-4% всего электричества на планете. А если развитие продолжится текущими темпами, объем электронных отходов от ИИ-индустрии достигнет 16 миллионов тонн.

«ИИ может сократить глобальные выбросы к 2035 году за счет управления ресурсами. Но только если перестать относиться к нему как к бесплатной безграничному ресурсу. Каждый запрос имеет цену, и платит за него планета», — резюмировал он.

