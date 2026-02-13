Госсекретарь США назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности с сообщением «о меняющемся мире» и о том, что «старого мира больше не существует». Его слова приводит РИА Новости.

«Старого мира, в котором я вырос, больше не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая потребует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», — сказал Рубио.

Госсекретарь США добавил, что провел много «частных бесед» с американскими союзниками.

С 13 по 15 февраля Рубио примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. После этого, 15 и 16 февраля, он посетит Словакию и Венгрию.

Накануне издание Financial Times сообщило, что политики, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, успокоились, узнав, что в этом году в мероприятии не будут принимать участие президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее Лавров рассказал о «сигналах» Европы после изменения политики США.