Глава РСПП оценил вероятность снижения ключевой ставки на заседании ЦБ

Шохин: вероятность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 13 февраля невысока
Алексей Куденко/РИА Новости

Вероятность того, что Центральный банк России снизит ключевую ставку на заседании в пятницу, 13 февраля, хоть и не высока, но все же существует. Об этом ТАСС рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, инфляция в прошлом месяце существенно превысила аналогичные показатели 2025 года.

Шохин подчеркнул, что регулятор действует по аналогии с 2019 годом. Тогда 1 января НДС повысился на два процентных пункта и произошел подскок инфляции.

«Учитывая, что Центральный банк таргетирует инфляцию очень жестко, то, безусловно, сохранение ключевой ставки на уровне 16% является таким консенсусным практически вариантом прогноза решения совета директоров», — рассказал глава РСПП.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года, следующее — на 20 марта 2026 года.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что на предстоящем завтра заседании Центробанк, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 15,5%. Эта тенденция сохранится в ближайшее время, поэтому к концу года не исключено падение ставки до 10%.

Ранее в Госдуме предложили привязать ставку по ипотеке к ключевой ЦБ.
 
