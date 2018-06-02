Рауш и Игнашевич тренируются в общей группе сборной России по футболу

Сборная России по футболу начала очередную тренировку перед контрольным матчей с командой Турции и чемпионат мира — 2018, сообщает ТАСС.

В общей группе наравне со всеми игроками занимаются защитники Константин Рауш и Сергей Игнашевич.

В прошедшем 31 мая товарищеском матче с командой Австрии Игнашевич получил повреждение, Рауш же был вынужден пропустить встречу из-за травмы спины.

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Матч со сборной Турции состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 5 июня. За день до этого главный тренер российской команды будет обязан огласить итоговую заявку на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

На мировом первенстве сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).