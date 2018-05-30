Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить сборную Гаити в товарищеском матче
Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Гаити в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, также отличился Серхио Агуэро.
Аргентинская национальная команда примет участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
В рамках подготовки к мировому первенству аргентинские футболисты также сыграют со сборной Израиля.
Футбол. Товарищеский матч
Аргентина — Гаити — 4:0
Голы: 1:0 — Месси, 17 (пенальти); 2:0 — Месси, 58; 3:0 — Месси, 66; 4:0 — Агуэро, 69