Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить сборную Гаити в товарищеском матче

Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Гаити в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, также отличился Серхио Агуэро.

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Аргентинская национальная команда примет участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

В рамках подготовки к мировому первенству аргентинские футболисты также сыграют со сборной Израиля.

Футбол. Товарищеский матч

Аргентина — Гаити — 4:0

Голы: 1:0 — Месси, 17 (пенальти); 2:0 — Месси, 58; 3:0 — Месси, 66; 4:0 — Агуэро, 69