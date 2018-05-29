Министр спорта Колобков поздравил Позднякова с должностью президента ОКР

Министр спорта России Павел Колобков поздравил Станислава Позднякова с должностью президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Поздравляю Позднякова с избранием на пост президента ОКР. За те два года, которые он находился в должности первого вице-президента ОКР, он прошёл серьёзную управленческую школу. Уверен, он оправдает доверие тех, кто за него сегодня отдал свои голоса. Желаю новому президенту ОКР плодотворной работы. Убежден, что при четком взаимодействии наших структур — Минспорта России и ОКР — мы достигнем желаемого успеха», — заявил Колобков.

Ранее сообщалось, что полномочия Александра Жукова в Международном олимпийском комитете (МОК) официально прекращены.