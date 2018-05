Экс-чемпион UFC в среднем весе завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг принял решение завершить свою спортивную карьеру. Причиной ухода из смешанных единоборств (ММА) послужили проблемы со здоровьем у 39-летнего англичанина, сообщает Bloody Elbow.

«Это был долгий путь. Я начал выступать в MMA в 2003 году, все 15 лет выступал как профессиональный боец и провел 12 или 13 лет в UFC. Вечно это продолжаться не может, и я делаю официальное заявление — не о следующем бое, а о своем уходе из MMA», — сказал Биспинг в подкасте Believe You Me.

В карьере английского бойца 39 проведенных поединков, 30 из которых завершились победой.

Последний бой Биспинга датирован 25 ноября 2017 года: в поединке против американца Келвина Гастелума он потерпел поражение.