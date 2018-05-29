Тренер «Ливерпуля» Клопп прокомментировал подписание контракта с Фабиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о переходе полузащитника Фабиньо, сообщает «Советский спорт».

«Мы подписали не только потрясающего игрока, но и замечательного человека. Все, с кем мы разговаривали, подтверждали его репутацию в раздевалке и профессиональное отношение к тренировкам. Он может сыграть на самом высоком уровне на нескольких позициях.

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Фабиньо прекрасно обучен тактически и демонстрирует умный футбол. Я считаю, он улучшит игру нашей команды. Не так уж и много игроков, о которых можно с уверенностью сказать такое», — цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 45 матчах в составе «Монако». На счету Фабиньо восемь мячей и пять голевых передач.