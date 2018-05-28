Президент UFC рассказал о бое Макгрегора и Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о потенциальном бое между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает «Советский спорт».

«У нас с Макгрегором в планах встреча в Лас-Вегасе. Постараемся обсудить на ней всё, что нас интересует. Я уверен, что поединок за титул UFC в лёгком весе — именно то, что нужно как Макгрегору, так и Нурмагомедову. Уверен, что они оба хотят подраться друг с другом», — передает слова Уайта ESPN.

Ранее чемпион UFC поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов.