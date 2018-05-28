Прядкин: российские клубы выступают за увеличение количества матчей в РФПЛ

Большинство клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступают за увеличение количества матчей в турнире. Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство клубов выступают за то, чтобы было больше игр.

Что касается расширения, то по инициативе гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова было решено опросным путем провести голосование на тему расширения лиги. Чтобы были основания, за счет чего и как будет проводиться расширение», — заявил президент лиги Сергей Прядкин.

Ранее сообщалось, что двухматчевые раунды в Кубке России будут начинаться со стадии 1/16 финала турнира.