В РФПЛ рассказали об условиях двухматчевой системы Кубка России

При введении двухматчевой системы Кубка России по футболу встречи могут проходить в феврале. Об этом «РИА Новости» заявил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин.

«Если по Кубку, то было предложение изменить формат, потому что Кубок потерял свою значимость. Были предложения, начиная с 1/16 играть по два матча, а как это вставлять в календарь — надо обсуждать.

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Будет совместная комиссия РФС и РФПЛ и будем думать, как вносить это в регламент, как делать календарь. Если кубок играть из двух матчей, то надо играть в феврале. Но тут уже вопрос в том, будет ли возможность так играть: что с погодой и так далее», — рассказал Пышкин.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в формате Кубка России.