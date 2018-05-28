«ПСЖ» хочет продать Мбаппе

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает варианты возможной продажи нападающего Килиана Мбаппе, сообщает «Советский спорт».

По информации The Times, руководство парижан хочет расстаться с игроком из-за ужесточенных правил финансового фэйр-плей.

19-летний Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды летом прошлого года. По окончании сезона красно-синие будут обязаны выкупить форварда за €180 млн. После того, как Мбаппе станет полноправным игроком парижан, клуб начнет изучать предложения по его трансферу.

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В минувшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.

Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» будет наказан за нарушение финансового фэйр-плей.