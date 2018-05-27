Легендарный голкипер «Баварии» раскритиковал футболистов за слезы

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан выступил с критикой в адрес современных футболистов за публичное проявление чувств. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Футболисты все время плачут. Это ведь можно сделать и в раздевалке после матча.

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Я не могу понять, когда это стало нормой? Все сразу начинают плакать, когда получают травму», — цитирует Кана Stern.

Ранее Кан поделился мнением об ошибках вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».