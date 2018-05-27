Фигуристка Медведева: больше не боюсь ничего

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

«Это был мой выбор. Это был тяжелый выбор, самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед», — цитирует Медведеву официальный канал Международного олимпийского комитета (МОК) в твиттере.

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«Больше я не боюсь ничего. Я чувствую себя уверенно и свободно на льду. Я могу наслаждаться каждым мгновением», — отметила фигуристка.

Ранее Медведева сфотографировалась с известным американцем Джонни Вейром.