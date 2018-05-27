Фигуристка Медведева: больше не боюсь ничего

Российская фигуристка Евгения Медведева РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

«Это был мой выбор. Это был тяжелый выбор, самый тяжелый в моей жизни. Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед», — цитирует Медведеву официальный канал Международного олимпийского комитета (МОК) в твиттере.

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«Больше я не боюсь ничего. Я чувствую себя уверенно и свободно на льду. Я могу наслаждаться каждым мгновением», — отметила фигуристка.

Ранее Медведева сфотографировалась с известным американцем Джонни Вейром.