Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает «Советский спорт».

На счету португальского форварда в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов 15 забитых мячей.

33-летний Роналду завоевывает этот титул уже шестой раз кряду.

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В финальном матче Лиги чемпионов «сливочные» встречались с «Ливерпулем» и одержали победу со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее был назван лучший игрок финала Лиги чемпионов.