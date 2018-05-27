Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает «Советский спорт».
На счету португальского форварда в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов 15 забитых мячей.
33-летний Роналду завоевывает этот титул уже шестой раз кряду.
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В финальном матче Лиги чемпионов «сливочные» встречались с «Ливерпулем» и одержали победу со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее был назван лучший игрок финала Лиги чемпионов.
Лучшие бомбардиры #ЛЧ последних 11 лет— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.
2018 Роналду 1⃣5⃣
2017 Роналду 1⃣2⃣
2016 Роналду 1⃣6⃣
2015 Роналду, Месси, Неймар 1⃣0⃣
2014 Роналду 1⃣7⃣
2013 Роналду 1⃣2⃣
2012 Месси 1⃣4⃣
2011 Месси 1⃣2⃣
2000 Месси 8⃣
2009 Месси 9⃣
2008 Роналду 8⃣ pic.twitter.com/ev2DdiYjoW