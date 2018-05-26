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Полузащитник сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев пожелал удачи мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют против английского «Ливерпуля», передает Sport24.

«Так получилось, что на прошлой неделе играли как раз против «Реала». Я зашел в раздевалку, пожелал всем удачи. Думаю, что они готовы победить. Шансы у «Ливерпуля» есть. Мы видели, как они играли против итальянской «Ромы». Будет тяжело», — заявил Черышев

Ранее бывший футболист сборной России поставил на голы Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха в финале Лиги чемпионов.