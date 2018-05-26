Сванидзе: бойкот чемпионата мира в России не повлияет на ситуацию в Сирии

По мнению правозащитника и известного журналиста Николая Сванидзе, бойкот чемпионата мира по футболу, который собирается устроить правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), никак не повлияет на политическую ситуацию в Сирии, передает НСН.

«Увязать можно все, что угодно и с чем угодно. Футбольный чемпионат в нашей стране это в значительной мере политическое мероприятие, которое очень важно для руководства страны. Бойкот окажется большим ударом для него. Но, конечно, ни к какому изменению политического курса он не приведет», — подчеркнул Сванидзе.

Ранее Сванидзе негативно отреагировал на призыв к бойкоту чемпионата мира по футболу.