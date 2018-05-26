Игрок «Реала» Рамос недоволен проведением финала Лиги чемпионов в Киеве

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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил недовольство проведением финала Лиги чемпионов в Киеве, сообщает ТАСС.

«Добраться до некоторых стран иногда бывает довольно сложно. Я уверен, многие фанаты предпочли бы, чтобы игра проходила поближе к местам, где они живут. В таком случаем они могли бы посетить матч. Это должно быть принято во внимание при организации таких финалов», — цитирует Рамоса AP.

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26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своих отличиях от наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.