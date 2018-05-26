Боец UFC арестован по обвинению в домашнем насилии
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата Ник Диас арестован в Лас-Вегасе по обвинению в домашнем насилии, сообщает «Советский спорт».
По информации MMAFighting, Диас избивал и душил девушку, пока его действия не пресекли сотрудники правоохранительных органов.
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Отмечается, что спортсмен в данный момент находится под следствием в тюрьме Кларка. Первое слушание назначено на 26 мая.
Ранее адвокат рассказал об угрозе тюремного заключения для ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.