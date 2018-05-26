«Кливленд» сравнял счет в серии с «Бостоном» благодаря 46 очкам Леброна

«Кливленд Кавальерс» на своей площадке одержал победу над «Бостон Селтикс» в шестом матче финальной серии Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 109:99, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей лучшим стал Леброн Джеймс, который набрал 46 очков, оформив 11 подборов и сделав девять передач.

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Самым результативным у гостей оказался Терри Розир, на счету которого 28 очков при семи передачах и трех подборах.

Счет в серии стал 3-3. Таким образом, судьба путевки в финал плей-офф решится в Бостоне. Матч состоится 28 мая.

НБА. Плей-офф. Финал. Восток. 6-й матч

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 109:99 (20:25, 34:18, 29:30, 26:26)

«Кливленд Кавальерс»: Джеймс — 46, Хилл — 20, Грин — 14, Нэнс — 10, Кларксон — 6, Корвер — 6, Смит — 5, Томпсон — 2, Лав, Худ, Осман, Перкинс, Жижич, Уайт, Кальдерон

«Бостон Селтикс»: Розир — 28, Браун — 27, Тейтум — 15, Моррис — 10, Смарт — 10, Хорфорд — 6, Монро — 2, Оджелей — 1, Ларкин, Ирвинг, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе, Бэйнс