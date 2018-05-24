Мутко может быть назначен на пост главы попечительского совета РФС
Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко может возглавить попечительский совет при Российском футбольном союзе (РФС), сообщает «Чемпионат.com».
Недавно Мутко стал вице-премьером правительства по строительству и региональной политике. Ближайшая конференция РФС обсудит создание попечительского совета на постоянной основе. Туда будут входить спортсмены, бизнесмены, политические и общественные деятели.
Ранее Мутко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) по российским футболистам.