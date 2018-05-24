Нападающий «Монако» признан виновным в мошенничестве

Колумбийский нападающий французского «Монако» Радамель Фалькао был признан виновным в финансовом мошенничестве, сообщает «Советский спорт».

Форвард был приговорен к 16 месяцам тюрьмы и штрафом в размере €9 млн, передает испанское издание Marca. Однако, согласно испанскому законодательству, в тюрьму отправляются лишь те, кто был приговорен к более чем двухлетнему сроку лишению свободы.

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Испанский суд постановил, что Фалькао участвовал в сокрытии своих доходов на сумму более чем €4,5 млн.

Ранее «Монако» разгромил «Труа» и занял второе место в чемпионате Франции.