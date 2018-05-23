Стадион в Санкт-Петербурге перешел под управление «Зенита»

Стадион в Санкт-Петербурге перешел под управление футбольного клуба «Зенит», передает ТАСС.

«Договоренность о передаче стадиона сроком на 49 лет была достигнута 15 февраля во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи. Тогда между администрацией города и клубом было заключено концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Строительство сооружения «Санкт-Петербург» началось в 2007 году и обошлось властям в 43 млрд рублей.

Ранее в Копенгагене открылся дом болельщика чемпионата мира в России.