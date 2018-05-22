Шарапова вошла в сотню самых популярных спортсменов мира

Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 21-м месте в списке самых популярных спортсменов 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN. Об этом сообщает ТАСС.

На первом месте в рейтинге в третий раз подряд оказался форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

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Вторым стал американский баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс. Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси замкнул тройку лидеров списка.

Отмечается, что Шарпова стала единственной представительницей России в сотне популярных спортсменов.

Ранее украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN.