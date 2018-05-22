Бывший тренер «Локомотива» считает, что Глушаков должен сыграть на ЧМ-2018

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Рашид Рахимов считает, что полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков должен сыграть на чемпионате мира в России, передает «Советский спорт».

«Я считаю, что Глушаков остался тем футболистом, который был в чемпионском сезоне. Просто бывают неудачные периоды в карьере. Давайте вспомним, сколько он сделал для «Спартака» в прошлом году, да и в этом году выглядел достойно. Большим ударом для него стало объявление состава сборной России на чемпионат мира. Он не заслужил этого. Но я не думаю, что мы должны объяснять решение главного тренера», — сказал Рахимов в телепрограмме «8-16» на канале «Наш футбол».

Ранее игрок «Спартака» заявил об упавшем уровне футбола в России.