Смолов рассказал об обиде на тренера сборной России Черчесова

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов признался, что был обижен на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, когда играл под его руководством в московском «Динамо», сообщает «Советский спорт».

«Я сильно обиделся после того, как Черчесов мне сказал уходить из «Динамо». У меня был последний год контракта. Я объективно понимаю, что я точно не хуже ряда игроков. Закончился чемпионат мира, вернулись ребята. Я не попадаю даже в заявку команды. У меня было полное опустошение. В тот момент и состоялся разговор об аренде», — сказал Смолов в эфире программы «Foot'больные люди».

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Футболист отметил, что перестал обижаться на специалиста после того, как начал стабильно забивать в «Краснодаре» и сборной.

Форвард считает, что в тот момент он не мог конкурировать с партнерами по линии нападения Александром Кокориным и Кевином Кураньи.

«Сейчас я равнодушно принимаю информацию о новых клубах. Я уже устал от вопросов относительно моего будущего. Все эти разговоры начались еще до Кубка конфедераций и не прекращаются весь год. Реально устал и не хочу сейчас это все обсуждать», — добавил Смолов.

Ранее Смолов рассказал об отрицательном влиянии Виктории Лопыревой на его карьеру.