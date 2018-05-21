Семин опроверг свои слова по поводу провала сборной России на чемпионате мира по футболу

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не критиковал сборную России по футболу, передает Sport24.

«Перевод сделали очень слабый, плохой перевод. Я сказал, что есть шанс выйти из группы, и все. Я не говорил ничего конкретного. Остальное отсебятина. Выйдем из группы — будет хорошо, вот что я говорил. Что команда слабая — я такого не говорил», — сказал 71-летний специалист.

Ранее сообщалось, что Семин раскритиковал сборную России по футболу.