Акинфеев стал лауреатом награды «Вратарь года»

Голкипер московского ЦСКА и национальной сборной России по футболу Игорь Акинфеев получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2017/18, сообщает «Советский спорт».

Капитан армейцев был удостоен этой награды уже в десятый раз. Ранее он получал ее в 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 и 2017 годах.

Реклама

«Игорь Акинфеев — 10-кратный лауреат приза «Вратарь года» имени Льва Яшина!» — гласит запись в официальном аккаунте красно-синих в твиттере.

В минувшем сезоне 32-летний вратарь провел 28 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 20 мячей, а также 15 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Акинфеев поделился секретом стабильности ЦСКА.