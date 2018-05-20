Сотрудники отеля в Копенгагене не давали алкоголь хоккеистам сборной России

Сборная России по хоккею не покупала алкоголь в отеле, передает «Советский спорт».

«Сборная России во время проживания в двух отелях находилась в постоянном диалоге c главным поваром отеля, который гарантировал, что еда отвечает специальным диетическим требованиям для игроков во время чемпионата мира. Отель не предоставлял какие-либо алкогольные напитки членам команды во время ее проживания», — говорится в официальном заявлении отеля.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею потратила €350 тыс. на икру и алкоголь.